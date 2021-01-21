شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لإزالة الأتربة والرمال من طريق «الحسنة/ القصيمة» بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عن الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من طريق «الحسنة/ القصيمة» للحفاظ على حياة المسافرين.

وأكد أحمد عبدالحليم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من أسامة أحمد عفش، رئيس المركز والمدينة، تم دفع لودر المجلس لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة على طريق «الحسنة/ القصيمة» لتسهيل الحركة على الطريق وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف «عبدالحليم» أنه تم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة آمنة، وذلك حرصًا من رئيس المركز والمدينة على سلامة المواطنين وحفاظًا على أرواحهم.