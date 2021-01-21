شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تحديثات إشارات التردد الجديدة 2021 لجمع قنوات «نايل سات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من مستخدمين الانترنت عبر محرك البحث «جوجل»، في الفترة الحالية عن تحديثات إشارة الترددات الجديدة 2021، لقنوات نايل سات، وذلك منذ انقطاع إشارات البث، حيث يعد تردد القناة هو المسؤول عن استقبال اشارة القناة من خلال القمر الصناعي الخاص به.

ونحن هنا نستعرض تررددات نايل سات الجديدة، والتي تمكنك من تنزيل واستقبال جميع قنوات النايل سات بتحديثات شهر بناير 2021، وذلك بعد أن قامت العديد من القنوات الفضائية بتحديث تردداتها.

أبرز الترددات الجديد 2021 على النايل سات:

كانت من أبرز القنوات التي قامت بتغيير تردداتها هي مجموعة قنوات dmc، والتى تم تغيير ترددها 11449 معامل تصحيح الخطأ 5/6، معدل الترميز 27500 استقطاب افقي h.

كما قامت مجموعة قنوات cbc، بتغيير التررددات الخاصة بها، والتي أصبح ترددها 11775، معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب عمودي v.

أما عن قناة الحياة، فقد تغير ترددها إلى 12206 معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6 .

وعن تردد قناة cbc اكسترا، القمر الصناعي: Nile sat، التردد: 11390، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: H افقي.

تنزيل جميع قنوات نايل سات 2021

- تردد نايل سات 11603 أفقي H معامل معامل ترميز 27500.

- قمر نايل سات على التردد 10758 استقطاب عمودي V معامل ترميز 27500.

تعرف على طريقة ضبط ترددات نايل سات لشهر يناير 2021

- إضغط على زر Menu أو القائمة.

- اختر خيارات أو Options.

- قم باختيار تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- الآن اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- ادخل التردد

- اختر تردد رأسي V أو أفقي H.

- قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

- انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

إشارة الترددات الجديده 2021 لـ نايل سات:

التردد الاستقطاب الترميز 12341 أفقى 27500 12341 عمودى 27500 12054 عمودى 27500 11317 أفقى 27500