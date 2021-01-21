شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها.. افتتاح مدرسة للمكفوفين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، وهي أول مدرسة متخصصة ومن نوعها في المحافظة، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل وليس مدينة واحدة، حيث يوجد بها أماكن للإقامة ومطاعم، ومساحتها نحو 8 آلاف متر مربع، ومكونة 3 مباني، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق وتضم 14 فصل ( 2 رياض أطفال - 6 ابتدائي - 3 إعدادي - 3 ثانوي)، كما يوجد بها مكتبة ومناهل معرفة، والمبنى الثاني للإقامة وهو مجهز بمطبخ ومطعم ومغسلة وعدد من الأسرة والدواليب.

ويوجد بالمدرسة صالة ألعاب رياضية مختلفة تنس طاولة - بيانو، إضافة إلى أنشطة مختلفة منها الرسم بطريقة برايل، لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، وهناك إهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة، ويتمثل ذلك فى توفير مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر لتوفير خدمة تعليمية تليق بهذه الفئة من أبناء المحافظة.