شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 65 قرية بقنا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة، ناقش خلاله خطة العمل والمحاور الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ورؤساء مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجعا في 5 مراكز، موزعة كما يلى (33 قرية بمركز أبوتشت – 9 قري بمركز فرشوط – 17 قرية بمركز دشنا – 3 قري بمركز الوقف – 3 قري بمركز قوص)، وأكد أن جميع القرى تم اختيارها وفقا لعدد من الضوابط والشروط مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع تسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالى القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ قنا أن جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال المبادرة تأتى في اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات للمواطنين معربا عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية لإهتمامها بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع والحرص على توفير جميع الخدمات والمرافق الأساسية لهم.

من جانبه، أشار خالد ابوالوفا أن أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بدأوا منذ يوم 9 يناير الجارى في عقد جلسات تشاور مع اهالى القرى المستهدفة لتحديد احتياجات ومتطلبات كل قرية على حده، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من زيارة 56 قرية حتى الآن وسيتم زيارة القرى التسع المتبقية خلال الأيام المقبلة مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات والاحتياجات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.