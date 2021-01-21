شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 4 دورات تدريبية تستهدف 117 متدربا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية جديدة.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات تتضمن تصميم الشبكات للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومساعديهم في مجال الشؤون القانونية والمالية ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات التعاون الدولى والعلاقات العامة على التواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه يستفيد من هذه الدورات 117 متدربا من جميع المحافظات.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال هذه الدورات.