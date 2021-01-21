شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصعيد: فرص عمل بالتعاقد أو الندب في المنيا.. اقرأ الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا، عن حاجتها إلى بعض التخصصات سواء ندبًا من الجهات الحكومية أو التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي، حيث تم تحديد التخصصات المطلوبة للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية.

وتطلب الوظائف: 2 أطباء خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن ثلاث سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 4 مهندسين زراعيين خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 2 فني صيانة كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن خمس سنوات، 30 عامل للعنابر خبرة في مجال تسمين الدواجن، ويفضل أن يكون من بينهم من يجيد قيادة جرار زراعي وحاصل على رخصة قيادة، 2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.

وتعلن الهيئة عن حاجتها إلى بعض التخصصات للعمل بالمجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، 2 مراقب جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، مشرف جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة للإشراف على منافذ البيع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 2 جزار يجيد ذبح الدواجن خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجازر الدواجن، ملاحظ عمال بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، 3 عمال للتفريغ والتعليق بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، 12 عاملة للعمل بالخط الداخلي بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، 6 عاملات خبرة بمجال مصنعات الدواجن، 2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عاماً ولا يزيد عن أربعين عامًا، 2 مندوب بيع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المبيعات، 10 بائع أو بائعة للمنافذ مؤهل متوسط.