شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة في ميلانو تكرم أحد النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل القنصل العام إيهاب أبوسريع، بمقر القنصلية العامة في ميلانو، المواطن المصري «علي سيد صديق»، ووجه له الشكر والتقدير للعمل البطولي الذي قام به من إخماد حريق بأحد المباني في ميلانو، فضلاً عن انقاذ مواطن إيطالي من خطر الموت، حيث قدم له شهادة تقدير في هذا الصدد.

وأكد القنصل العام خلال اللقاء بأن القنصلية تحرص على تكريم النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا التي تساهم في إبراز الدور المتميز الذي يقوم به المصريون في الخارج.

جدير بالذكر أن المواطن المصري «علي سيد صديق» سبق وأن كرمه عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات.

القنصلية العامة في ميلانو تكرم أحد النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية