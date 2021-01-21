شكرا لقرائتكم خبر عن «يانجن الصينية» تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة يانجن الصينية للمستلزمات الطبية ومسؤولي منطقة تيدا-مصر في العين السخنة، وممثلي وزارة الصحة لاستلام كمامات طبية قامت المجموعة الصينية بالتبرع بها للمنطقة الاقتصادية في إطار التعاون بين البلدين مصر والصين متمثلاً في المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين الصينيين، وفي إطار الإجراءات الوقائية وحماية العاملين بالمنطقة والمناطق الصناعية والمترددين على مقر خدمة المستثمرين لمواجهة «كوفيد-19».

وأهدت مجموعة يانجن الصينية 30 ألف كمامة واقية للهيئة، و50 ألف كمامة طبية لوزارة الصحة، قامت المجموعة بتصنيعها في مصانعها بالعين السخنة داخل منطقة TEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية وقاعدة الشركات الصينية.

وأعرب «شعبان» عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وجمهورية الصين الشعبية وما تقدمه للعالم من رسالة إنسانية للوقوف بجانب الشعوب في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما أثنى على مجهودات وزارة الصحة المصرية في التعامل مع هذا الملف، والتنسيق مع الجهات وخاصة متابعة مديريات الصحة أحوال العاملين بالمناطق الصناعية.

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19

تحت شعار "قد تواجهنا الصعاب لكن يتسع دربنا لنحقق أهدافنا معاً يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19