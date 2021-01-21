شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات وغلق المنشآت المخالفة والأسواق الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة مجهودات مكثفة علي مدار اليوم وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني الفعال لتفعيل أليات التواصل مع المواطنين على أرض الواقع من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وأعلنت المحافظة علي مواصلة الحملات للتصدي للأسواق العشوائية ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والمحال والمنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكدت المحافظة أنه تنفيذا لقرار محافظ الجيزة بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

شن مركز ومدينة أوسيم حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات بنطاق المركز والمدينة، وأسفرت الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال منشآتين صناعيتين مخالفةً للإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء العمال للكمامة أثناء العمل .

كما تم مصادرة محتويات 5 منشآت وورشة تستخدم المواد الخطرة لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة، كما تم رفع 395 طن من مخلفات القمامة وذلك علي مدار اليوم .

وشن حي الدقى حمله مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتي أسفرت عن ضبط عدد من الكافيهات المخالفة بشوارع السودان ونادي الصيد والبطل أحمد عبد العزيز وعبد الحميد لطفي وتم إيقاف النشاط لهم وأسفرت الحملة عن ضبط 277 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

وفى حى العمرانية جارى تنفيذ أعمال توسعة وتطوير وفرد طبقة الدقشوم للجزء من شارع ناصر حتى شارع المصانع على ترعة الزمر تمهيدا للرصف، بالإضافة إلي استمرار حملاته لضبط الغير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية حيث تم المرور على المحلات والاسواق والمصانع وداخل المواصلات العامة وأماكن تقديم الخدمات وذلك بالتزامن مع رفع كافة التعديات والتصدي لمخالفات اشغال الطريق العام وشملت الحملة علي شوارع خاتم مرسلين شارع سيدي عمار ومستشفى الصدر وعدوى سليم وشارع التعمير واليابان وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة .

وفي مركز ومدينة أبو النمرس يتم فض الأسواق العشوائية لمنع التزاحم وتكدسات المواطنين حفاظا علي سلامتهم ، وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين بمناشى البلد، وفي مركز الواحات ومدينة الباويطي جاري العمل علي رصف وتطوير طريق الابراج بمدينة الباويطي "طريق مزدوج" و بطول 2.3 كم وعرض 8 م وذلك استكمالا لتنفيذ الخطة الاستثمارية.