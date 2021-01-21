شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 4 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وعدد الشهداء يصل لـ333 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم، كل من: الشهيد الدكتور جمال جرجس يوسف موسي أخصائي طب وجراحة العيون مدير مستشفي رمد كفر الشيخ السابق، الشهيد الدكتور علي عبد السميع علي حسانين استشاري أول الجراحة العامة، الشهيد الدكتور إبراهيم سيد أحمد الديب استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، والشهيد الدكتور عنتر ابراهيم منصور استشاري الجراحة العامة بني عبيد دقهلية، وذلك بعد وفاتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 333 طبيبا.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن أن إجمالى عدد شهداء الأطباء منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن بلغ حوالى 333 شهيدا، من بينهم 68 شهيدا خلال 18 يوميا من شهر يناير 2021.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ18 أيام الماضية، كل من:

1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق

3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.

12- الشهيد الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.

22 - الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

25- الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31- الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

32- الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.

33- الشهيد الدكتور سيد عويس استشاري جراحه العظام.

34- الشهيد الدكتور خالد رشاد استاذ طب وجراحه العيون في جامعه الاسكندرية.

35- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

36- الشهيد الدكتور ابراهيم ياسين ابراهيم سلام إستشارى جراحة التجميل و الحروق و نائب مدير مستشفى الساحل التعليمى سابقا.

37- الشهيد الدكتور احمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة.

38- الشهيد الدكتور محمد البيلي أخصائي القلب بالمنصورة.

39- الشهيد الدكتور أمجد راغب قزمان مرقص استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة.

40- الشهيد الدكتور إسحاق عبد العال عبد العلي أستاذ ورئيس وحدات الجراحة العامة وعميد كلية طب الأزهر بنين سابقاً.

41- الشهيد الدكتور هاني بيشوي يوسف جرجس اخصائي طب مناطق حارة .

42- الشهيد الدكتورة ايمان احمد عبد الرحمن استشاري الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية.

43- الشهيد الدكتور أحمد أبو النجا استشارى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنيرة سابقا.

44- الشهيد الدكتور عبد الفتاح سليم استشارى أمراض النساء والتوليد بأسوان.

45- الشهيد الدكتور أحمد السيد الرفاعى أخصائى أطفال بمستشفى المحمودية.

46- الشهيدة الدكتورة هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس.

47- الشهيد الدكتور فيصل يوسف محمد أستاذ مساعد طب الاطفال بجامعة عين شمس.

48- الشهيدة الدكتورة منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس.

49- الشهيد الدكتور حسن ابو سيف استاذ الأطفال بطب الأزهر.

50- الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام.

51- الشهيد الدكتور شريف عبد العزيز استاذ جراحه الأورام المعهد القومي للاورام رئيس اقسام الجراحة السابق.

52- الشهيد الدكتور أبو هاشم إسماعيل مدير مستشفي القرين.

53- الشهيد الدكتور عبد الله على محمد الحمصانى استشاري جراحة عامة.

54- الشهيد الدكتور احمد الكيلاني اخصائي باطنة بإجا المنصورة.

55- الشهيد الدكتور محمد نبيه الغربب استاذ النساء و التوليد بطب طنطا.

56- الشهيد الدكتور حسين صيام استشاري الكبد بالشرقية و مدير مستشفى الحميات سابقا.

57- الشهيد الدكتور حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا.

58- الشهيد الدكتور محمد الجزار استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بهيئة قناة السويس.

59- الشهيدة الدكتورة منال السيد حسب الله طبيب أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس لصحة الاسرة بالاسكندرية.

60- الشهيد الدكتور نبيل كامل عزيز.اخصائى صحة عامة بالأسكندرية.

61- الشهيد الدكتور حسام الدين سرور علي مقلد إستشاري الباطنة بكفر الشيخ.

62- الشهيد الدكتور محمد فودة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام السابق.

63- الشهيد الدكتور محمد فتحى إستشارى الأشعة التشخيصية بمعهد ناصر.

64- الشهيدة الدكتورة ماجدة محمد حمدي استشاري باطنة بالجيزة.

65- الشهيدة الدكتورة مرفت خيري استشاري رمد باسيوط.

66- الشهيدة الدكتورة داليا محمد سعد عوالي أخصائية أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ.

67- الشهيد الدكتور محمد جابر عبد المهدي ابراهيم أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن ومدير مستوصف صدر البرمبل بالجيزة.

68- الشهيد الدكتور صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقًا بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية.