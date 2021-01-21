شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 395 طن مخلفات بأوسيم وضبط 277 حالة إشغال بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بعدد من الأحياء والمراكز والمدن تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقام مركز ومدينة أوسيم بحملة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات بنطاق المركز والمدينة. وأسفرت الحملة عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال منشأتين صناعيتين مخالفتان للاجراءات الاحترازية بعدم ارتداء العمال للكمامة أثناء العمل.

وتنفيذآ لقرار محافظ الجيزة بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تم مصادرة محتويات 5 منشأت وورش تستخدم المواد الخطرة لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة، كما تم رفع ٣٩٥ طن من مخلفات القمامة.

فيما قام حي الدقي بشن حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتي أسفرت عن ضبط عدد من الكافيهات المخالفة بشوارع السودان ونادي الصيد والبطل أحمد عبدالعزيز وعبدالحميد لطفي وتم إيقاف النشاط لهم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٧٧ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.