شكرا لقرائتكم خبر عن «التتمية المحلية»: انتهاء دورة قادة المستقبل المؤجلة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من دورة (إعداد قادة المستقبل)، والتى كان من المقرر تنفيذها فى الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيل الأسبوع الثالث نظراً للظروف التى حلت بالبلاد أثر جائحة كورونا.

استفاد من هذه الدورة التدريبية 64 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير أداء العاملين فى الإدارات المحلية خاصة القيادات الوسطى وتأهيلهم ليكونوا قيادات محلية متميزة.

وأعلن الوزير أن الدورة التدريبية لقادة المستقبل للعام التدريبى الحالى تنظم خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه فى المحليات يأتى على رأس أولويات الوزارة خاصة، وأن استمرار تطوير أداء العاملين فى المحافظات وتنمية مهاراتهم يعمل على تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

وأكد «شعراوي»، أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الاساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، لافتا الى أنه سيتم ترشيح من اجتاز الدورة التدريبية لقادة المستقبل بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الاحياء والمدن.

انتهاء دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة

انتهاء دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة

انتهاء دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة

انتهاء دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة

انتهاء دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة