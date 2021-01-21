شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تخرج بدون كمامتك».. مبادرة لـ«شباب الفشن» للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس محمود شاهين، رئيس مدينة الفشن، ومجموعة من شباب المبادرة، مباردة «لا تخرج بدون كمامتك»، على المواطنين واعتبرها المواطنوان خطوة مهمة نفذتها الوحدة المحلية بمركز الفشن مع مجموعة شباب تبنوا هذه المبادرة بمنع دخول أي بائع لا يرتدي الكمامة إلى داخل الأسواق، ولا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعى حفاظًا على المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

وقام رئيس المدينة والشباب بالوقوف على مداخل الأسواق، وطالبوا أي بائع يدخل للأسواق بضرورة ارتداء الكمامة، وهو شرط دخوله وتواجده لممارسة مهام البيع للمواطنين.

وقال رضا رشاد، منسق المبادرة، إن الشباب المشارك في المبادرة من أبناء مدينة الفشن ولا ينتمون لأي حزب أو كيان، مشيرًا إلى أنهم سبق أن قاموا بتوزيع 1000 كمامة على الباعة الجائلين في الشوارع والأسواق بمدينة الفشن، ويقومون بمساعدة مرضى فيروس كورونا من العزل المنزلي في توفير الأدوية وما يحتاجونه من مستلزمات، مضيفًا أن المبادرة تضم مجموعة من شباب وفتيات الفشن، منهم موني نجيب، ومحمد عادل أبوفخرة، ومحمد فرغلي، وهدى ظريف، وأحمد حسن، ومحمد تعلب، ومروة محمد، ومحمد صالح، مدير فرع المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ببني سويف.

وقال رئيس المدينة إن مبادرة شباب الفشن جنوبي محافظة بني سويف لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض، حيث تم توزيع 3 آلاف كمامة مجانًا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق وتحدثوا معهم بشأن خطورة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.