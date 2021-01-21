شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن أغذية فاسدة وغلق ١٧ منشأة غذائية مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز الحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٧ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها ٧ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٦ منشآت بمركز مشتول السوق، و ٣ منشآت بمركز الحسينية، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٩٩٥ كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٣٤٠ كجم بكفر صقر، و ٤٠٠ كجم بالقنايات، و ١٨٥ كجم بالحسينية، و ٧٠ كجم بمشتول السوق، وتم سحب ٧٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٩٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.