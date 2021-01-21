شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 3، ستة قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشملت القرارات، قرار رقم 398 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.

وقرار رقم 404 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020.

وقرار رقم 6 لسنة 2021، بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات- محافظة الوادي الجديد لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

وقرار رقم 7 لسنة 2021، بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وقرار رقم 8 لسنة 2021، بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسي نهري.

وقرار رقم 9 لسنة 2021، بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.