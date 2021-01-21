شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» يضع آلية التعامل مع مشكلات المدارس الخاصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالممثلين القانونيين عن أصحاب المدارس الخاصة لإدارات طوخ وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر، بحضور عصام الدين عادل، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، في إطار الحرص الدائم والسعي المستمر للنهوض بالعملية التعليمية ومدارسها في القطاعيين الحكومي والخاص.

وقال «الفيومي» إنه تم خلال الاجتماع تفعيل التواصل بين المديرية وأصحاب المدارس الخاصة والوقوف على كل الجوانب الإيجابية والسلبية التي تطرحها المدارس الخاصة وسبل التعاون بين المديرية والمدارس لتحليل العقبات وتحسين جودة المخرجات التعليمية في ضوء إهتمام الدولة الدائم والمستمر بالتعليم.

وناقش الاجتماع مشكلات المدارس الخاصة، وطرق حلها وتذليل كل العقبات التي تواجهها وحلها وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع آلية منظمة للعمل داخل منظومة التعليم الخاص وتفعيل المتابعة المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

اجتماع تعليم القليوبية مع مسؤلى التعليم الخاص

اجتماع تعليم القليوبية مع مسؤلى التعليم الخاص

اجتماع تعليم القليوبية مع مسؤلى التعليم الخاص