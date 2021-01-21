شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يجدد ندب مراد مسعود رئيسًا لمركز ابشواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرار بتجديد الثقة في مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي.

وكان مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، قام بالمرور مع لجنة من الطب البيطري والثروة السمكية بالفيوم، وتم أخذ عينة من أسماك بحيرة قارون وعينة من طفيل الايذوبودا لعمل الأبحاث العلمية عليها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محافظ الفيوم، بتقديم كل الدعم الممكن وتذليل كافة المعوقات لإنجاح أعمال اللجنة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نسرين إدارة الطب البيطري بالفيوم، والمهندس عبدالعليم المهدي، مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والأستاذة سعاد السيد منصور، رئيسة الوحدة وبعض الأهالي والصيادين.

وقال «مسعود»، إن الأبحاث الجارية لإعادة التوازن البيئي للبحيرة تأتي تزامناً مع أعمال الصرف الصحي التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحى تحت إشراف اللواء هشام دره، رئيس مجلس الإدارة، والتي تقدر ب ٥٣ مليون جنيه للشبكات وإنشاء ورفع كفاءة محطة الرفع المعطلة منذ سنوات عديدة ومتهالكه والتي قام بتفقدها، وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشكشوك. كما تفقد موقع إنشاء رافع مياه المصارف المحجوزة خلف بحيرة قارون والجسر الواقي حماية لمنازل الاهالي والمزارع من وصول المياه إليها إستجابة لمطالب الأهالي.