شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين في ثلاث مراكز شباب للتحقيق بسبب غلق المراكز وغياب العاملين بها.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة المتابعة، برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام من العاملين بالإدارة، والتي شملت عدد من مراكز شباب إدارتي شبين القناطر والخانكة.

ففي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب كفر شبين وزاوية الشيخ سند وكفر الشوبك والمريج وكفر طحا وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مرض كورونا.

مراكز شباب القليوبية

مراكز شباب القليوبية

مراكز شباب القليوبية

أما مركز شباب الحصافة، فقد تبين غياب بعض العاملين به في حين وجد مركز شباب كفر الدير مغلق في اوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب الخانكة، تم متابعة مركز شباب مدينة الخانكة وأبو زعبل وكفر عبيان وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، أما مركز شباب عرب الربعين مغلق في أوقات العمل الرسمية.

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة بمركز شباب مدينة الخانكة وسجلت اللجنة كافة التوصيات والملاحظات بسجلات المتابعة الخاص بالمراكز.