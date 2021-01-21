شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 18 شيشية وفض سرادقات أفراح وعزاءات ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات اليومية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، من فض سرادق للعزاء بناحية أبوزيان بنطاق الوحدة المحلية بسعود، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف، بمصادرة ٦ شيش من مقهي مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفض سرادق فرح بالقرية لمنع تجمعات المواطنين، تطبيقا للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، من فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق شرويده، كما تم فض عزاء بحي مبارك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من مصادرة ١٢شيشة من مقهي مخالف بقرية بني شبل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.