شكرا لقرائتكم خبر عن «أمراض النباتات»: فحص 391 رسالة تقاوي مستوردة من الخارج وعينات لتشخيص الأمراض النباتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد أمراض النباتات، من إعداد تقرير شهري لرصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة خلال شهر ديسمبر الماضي، متضمنًا دور المعهد في توعية المزارعين بأهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية، ضمن خطة وزارة الزراعة لحماية الزراعة المصرية والرقابة على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض لحماية الثروة الزراعية المصرية.

ولفت الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أهمية النشاط الإنتاجي والخدمي لمعهد أمراض النباتات منها فحص 391 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية وفحص 63 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

وقال مدير معهد أمراض النباتات إنه تم الاشتراك في أعمال 10 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية وفحص 63 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض وشراء 12 عزلات فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.

وأضاف «خليل»، أن اللجان الفنية التابعة للمعهد قامت بالمرور على الزراعات في محافظات المنيا وأسيوط والبحيرة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وخاصة الفراولة والبطاطس والخيار والقثاء والكرنب والقرنبيط والطماطم والباذنجان والفاصوليا والفلفل وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات، أنه تم المرور على محافظات الإسماعيلية البحيرة وبني سويف والقليوبية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الفاكهة، مثل الموالح والمانجو والجوافة والمشمش والموالح، ورصد أهم المشاكل المرضية وتوعية المزارعين بالتوصيات الملائمة للمكافحة.

وأشار «خليل»، إلى إنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.