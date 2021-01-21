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الجيزة: 47 محضر عدم ارتداء كمامة بالعمرانية.. وفض سوق الأربعين بمنشأة القناطر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل حي العمرانية تنفيذ اعمال توسعة وتطوير وفرد طبقة الدقشوم للجزء من شارع ناصر حتى شارع المصانع على ترعة الزمر تمهيدا للرصف .

بالإضافة إلى إستمرار حملاته ضبط غير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقية لعدم إلتزامة بألإجراءات الإحترازية حيث تم المرور على المحلات والاسواق والمصانع وداخل المواصلات العامه وأماكن تقديم الخدمات وذلك بالتزامن مع رفع كافة التعديات والتصدي لمخالفات اشغال الطريق العام وشملت الحملة على شوارع خاتم مرسلين شارع سيدي عمار ومستشفي الصدر وعدوي سليم وشارع التعمير واليابان وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٧ محضر لعدم الإلتزام بأرتداء الكمامه .

وفي مركز ومدينة أبوالنمرس يتم فض الأسواق العشوائية لمنع التزاحم وتكدسات المواطنين حفاظآ على سلامتهم .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين بمناشيى البلد .

أما مركز الواحات ومدينة الباويطي فتم استكمال رصف وتطوير طريق الابراج بمدينة الباويطي «طريق مزدوج» وبطول ٢.٣ كم وعرض ٨ م وذلك إستكمالآ لتنفيذ الخطة الاستثمارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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