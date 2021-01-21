شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناخ: الزراعة المصرية تحاصرها «الشبورة» و«الصقيع».. وهذه خطة المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، الخميس، إن مصر تعرضت في الفترة الأخيرة إلى موجه طويلة نوعًا ما من ظاهرة الشبورة المائية وما تبعها من خسائر في القطاع الزراعي، وخاصة لدى بعض المزارعين غير المهتمين بمتابعة النشرات الجوية الزراعية وما تحمله من توصيات للمزارعين كل على حسب منطقته ومحصوله.

وأضاف «أبوالمعاطي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» أن الزراعة المصرية وقعت بين منخفضين، شبورة مائية وما يتبعها من ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية، وتصل إلى «ماء حر» أعلى أسطح النباتات ولا تنقشع إلا في أوقات الظهيرة، ويعاود الماء التساقط أو الترسيب على أسطح النباتات في فترات المساء أي قبل حلول الليل وبالتالي تظل الورقة مبللة لفترات طويلة.

وأوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية أن الأثر يكون كبيرًا على النبات، حيث تتأثر وظائف النباتات من عمليات النتح وفقد الماء من أوراق النباتات وتعويض ذلك بالامتصاص من التربة وما يحمله من من ماء ومغذيات مما يؤثر في النهاية على صحة النبات.

وأشار «أبوالمعاطي»، إلى أن الضرر الأكبر هو تعرض النباتات للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية وزيادة معدل الإصابة بالآفات والمنخفض الآخر وهو انخفاض درجات الحرارة في الفترة الأخيرة بدرجة ملحوظة، وخاصة أثناء الليل والفترات الأولى من الصباح مما يؤثر على النباتات، وخاصة النباتات التي في بداية عمرها أو تفتح براعمها.

وشدد رئيس قسم الأرصاد الجوية على أنه يجب التنبيه والتوجيه إلى أن النبات قد تخطى مطبًا صعبًا هو تعرضه ووقوعه تحت إجهاد كبير بسبب الشبورة المائية وما صاحبها وأيضًا انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار البرامج السمادية المقررة، وإضافة بعض المركبات التي تعوض تلك الاجهادات والتصدي لها في فترة مبكرة قبل حدوث مشاكل للمزروعات.

ولفت «أبوالمعاطي»، إلى أهمية العناية بعملية الري، وخاصة قبل حدوث الصقيع أو انخفاض درجات الحرارة، حيث تقوم عملية الري على حركة العناصر داخل النبات وبالتالي تعمل على تدفئته وكذلك التعفير ببعض المركبات التي تعمل على تدفئة النبات، مثل الكبريت الزراعي، ومن هنا نشير فقط إلى بعض العمليات الأولية لمواجه الطقس، ولكن كل محصول له توصيته الخاصة على حسب المنطقة والعمر النباتي.