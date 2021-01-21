شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: اعتماد مساحة 51 ألف فدان بطاطس خالية من العفن البني للزراعات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، إن تم الإنتهاء من إعداد تقرير حول الزراعات المخصصة للعروة الشتوية (العروة التصديرية) والعروة الصيفية داخل المناطق الخالية من مرض العفن البني، تمهيدًا لعرضه على وزير الزراعة، متضمنًا اعتماد مساحة 51 ألف فدان للزراعات الشتوية موسم 2020/2021 مقابل( 67 الف طن ) لموسم 2019/2020 ضمن المناطق الخالية من العفن البني، وفحص 107 ألف طن تقاوي بطاطس مستوردة من الخارج لاستخدامها في عروات زراعة البطاطس.

وأضافت «بلابل»، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم اعتماد مساحة 8 آلاف فدان عروة صيفية لموسم 2020/2021 حتى تاريخ 19/1/2021 ومازال تحقيق الزراعات مستمرًا، مشيرة إلى إنه تم تأسيس مناطق جديدة لأضافتها إلى المناطق الخالية من العفن البنى في البطاطس.

وأوضحت رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس إنه تم تأسيس 23 ألف فدان للموسم الجديد حتى 19/1/2021 ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية 608 آلاف فدان، وفقا للمعايير والمواصفات التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بإنجازات وحدة الرصد والمتابعة «الجيوميكانيه» في متابعة المناطق الخالية، أكدت «بلابل»، إنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلي والكميات المخزنة بكل ثلاجة المخصصة لزراعات العروة التصديرية داخل المناطق الخالية.

وأضافت «بلابل»، إنه تم تحميل مساحة 2 مليون كيلو متر مربع صور أقمار صناعية لمساحة 608 آلاف فدان هي جميع المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس، إنه تم ميكنة دورة العمل بالكامل للسادة مهندسي المناطق الخالية عن طريق «التابلت» المقوي وأماكن العمل بالحقول.

وأشارت رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس إنه عمل بوابة خدمات المستثمرين الالكترونية على موقع المشروع (أسس مزرعتك – تابع مزرعتك) يتم من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المزارع داخل المناطق الخالية موضحة إنه تم الانتهاء من كتيب المناطق الخالية وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (608 ألف) فدان مصحوبة بخرائط لـ332 مزرعة وارساله إلى المفوضية الأوروبية.

وفيما يتعلق بكميات التقاوي المستوردة التي فحصها المشروع، أكدت «بلابل»، إنه تم فحص 107 ألف طن من التقاوي المستوردة بالإضافة إلى فحص كمية 33 ألفا و173 طن من عينات البطاطس التي تم تصديرها لأوروبا وروسيا والدول العربية.