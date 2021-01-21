شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال الحملات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، صباح اليوم، أعمال الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، كذا التأكد من البيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري.

وقال سلامة، لـ«المصري اليوم»، إنه تم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة ما بين عدم إعلان أسعار ولحوم مكشوفة وبدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن ذلك يأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.