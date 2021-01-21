شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الخميس، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الادمي، حيث تمكنت الحملة من ضبط 23 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و7 عدم الإعلان عن الأسعار، و 9 عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.