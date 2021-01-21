«بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس»: مصر كانت ولا تزال دولة مضيافة للجميع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، الخميس، إن مصر كانت دائمًا ولا تزال دولة مضيافة للجميع من أنحاء الأرض، جاء إليها 300 ألف يوناني واستوطنوها، وهنا في مصر تعيش بطريركتنا تجمع الجميع منذ أكثر من 2000 سنة على أرض هذا البلد.

جاء كلمات البطريرك، في مستهل استقباله الجنرال Konstantinos Floros رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، والقنصل العام لليونان في الإسكندرية Athanasios Kotsionis، بالمقر البطريركي في الاسكندرية الخميس، معربًا عن سعادته لاستقباله له في مقر بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية المباركة ذات التاريخ والعرض سواء في الدولة المباركة مصر أو في أفريقيا.

وتحدث بطريرك الإسكندرية خلال اللقاء عن الرعية المصرية ودورها المشارك في البطريركية.

وشدد على أن بطريركية الإسكندرية، تلقى دعم قوي من رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، الذي ينحدر من الجيش ويعرف أن الدولة تكون قوية عندما يكون لديها جيش قوي، متابعًا: «لتبارك العذراء مريم الحامية أبنائها المجندين في مصر واليونان وقبرص، ولتبارك أيضًا أفريقيا التي فيها أبرشيات تتبع لي في 54 دولة».

بدوره، أكد الجنرال فلوروس، أن زيارته لمصر ليست مجرد زيارة احتفالية لأي دولة في العالم، واما إنها تأتي بعد فترة طويلة من التعاون بين البلدين مصر واليونان، مع هذه الدولة الشقيقة التي هي عامل استقرار وسلام ولدينا علاقات عميقة وقوية سواء في القوات المسلحة أو على مستوى الحكومات، مشيرًا إلى إن الدور الذي تلعبه مصر في البحر الأبيض المتوسط ​​مهم ونحن نعمل باستمرار على تطوير علاقاتنا.

وأضاف: «منذ عدة سنوات نقوم بأنشطة معًا تُظهر وتُظهر إرادتنا وإرادتنا المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة قدر الإمكان، مشيرا إلى إن مصر شريك جيد وقوي للأمن والاستقرار في المنطقة، وكما تعلم هناك بعض الاضطرابات وبعض الصدمات في المنطقة بسبب دولة معينة ونحن لا نعتبر أي شخص كعدو ما لم يعتبرنا أولاً ومن يعترف بنا كعدو، فإننا نتعرف به عدوًا أيضًا».

وفي ختام اللقاء، قدم بابا وبطريرك الإسكندرية إلى الجنرال Konstantinos Floros، أيقونة كبيرة للقديسين قسطنطين وإيليني، والتي تحمل اسمه (قسطنطين)، وفي المقابل قدم الجنرال إلى البابا هدية تذكارية تحمل شعار قيادة الجيش الوطني اليوناني.

وعقب التكريمات، اصطحب البابا ثيودوروس ضيفه في جولة بالبطريركية زار خلالها متحف ومكتبة البطريركية.

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم": مصر دولة مضيافة على مر التاريخ .. و300 ألف يوناني استوطنوها منذ 2000 عام (صور)