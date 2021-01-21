شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: اختيار قرية صفط تراب بالغربية كبداية نموذج القرية المصرية المستدامة بيئيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انطلاق الجهود لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، وذلك اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر»، وكذلك مبادرة حياة كريمة ومراكب النجاة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تطوير القرى المصرية، حيث تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المستدامة بيئيًا، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

في إطار التنسيق والتعاون بين كلا من وزارة البيئة ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومحافظة الغربية، رشحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة نيو إيجيبت للمشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، وذلك اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر» التي تنفذها وزارة البيئة بمحافظة الغربية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف أيضًا إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية، وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.