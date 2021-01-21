شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين الهجوم الانتحارى بأحد أسواق العاصمة العراقية بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة التفجير الانتحارى الذي وقع اليوم ،الخميس، واستهدف سوقاً مكتظة بالمواطنين وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث سقط ما لا يقل عن 12 قتيلا و20 جريحا جراء التفجير المزدوج .

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم ،الخميس، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .

وشدد المفتى، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة للعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابى الآثم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .