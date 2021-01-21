شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار قوافل «حياة كريمة» بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تواصل أعمالها بمنطقة الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تنطلق غدا الجمعة قافلة طبية بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، في إطار توفير الخدمات الطبية إلى المناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

وأضاف أن القافلة الطبية المجانية تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالي، بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية.

وأوضح أنه تم تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، في ظل أن هذه القوافل تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.