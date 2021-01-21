شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع مع محافظ الوادي الجديد مشروعات الخطة الاستثمارية بـ269.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة الوزير المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات خاصة التي تمس حياة المواطنين لسرعة الإنتهاء منها في توقيتاتها الزمنية المحددة.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية على مستوى المحافظة والتى تقدر استثماراتها بنحو 269.4 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات وتذليل أية مشكلات تعترض التنفيذ.

وقال الوزير، إنه تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، في كافة مجالات البنية التحتية، حيث تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 17 مشروعا في 7 قرى بتكلفة 139 مليون جنيه، ويستفيد منها أكثر من 13 ألف مواطن، فيما يتم تنفيذ 43 مشروعًا في المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 304 ملايين جنيه، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطنى هذه القرى.

وأضاف «شعراوي» أن اللقاء تضمن أيضًا عرض جهود محافظة الوادي الجديد في تحويل الآبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية وذلك ترشيدًا للإنفاق والتحكم في كميات المياة الجوفية والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة، مشيدًا بما تشهده محافظة الوادى الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصادياً، مؤكدًا أن الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية حيث تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية في الاشعاع الشمسي مما يجعلها مثالاً جيدًا للمحافظات التي تتجه للعمل بالطاقة الشمسية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها، مشدداً على عدم التهاون بأي إجراءات وضرورة توخى الحذر والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأشار الوزير، أن اللقاء تناول أيضاً متابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة والورش الحرفية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحًا أن اللقاء تابع أيضًا ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.