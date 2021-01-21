شكرا لقرائتكم خبر عن «استبدال الفوط والشفرات».. «الصحة» تناشد أصحاب محال الحلاقة والكوافير أخذ الحيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح الضرورية لأصحاب محلات الحلاقة ومراكز تجميل السيدات، للوقاية من فيروس كورونا، ولتقليل الإصابة بفيرس سي.

وجاءت نصائحها على النحو التالي:

ضرورة استخدام الكلور لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.

ضرورة استخدام المريلة البلاستيكية والتخلص منها بعد الاستعمال.

يجب ارتداء الجوانتي المطاطي ويحظر ارتداء نفس الجوانتي أكثر من مرة.

المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون قبل التعامل مع الأدوات أو المواطنين.

لابد من استبدال فوط مسح الوجه بالأخرى وحيدة الاستخدام أو المناديل الورقية.

شفرة الحلاقة يجب أن تكون مرة واحدة وحظر استخدام الأدوات الحادة لأكثر من سيدة.

استخدام شفرة الحلاقة يجب أن تكون مرة واحدة وحظر استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والملقاط وغيرها لأكثر من سيدة.

ضرورة التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 158963 حالة من ضمنهم 124605 حالة تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.