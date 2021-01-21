شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: غلق 200 سنتر للدورس الخصوصية منذ أكتوبر وحتى الآن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أغلقت منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن أكثر من 200 مركز تعليمي لإعطاء الدروس الخصوصية «سناتر»، بمختلف الإدارات التعليمية.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تشارك بحملات أمنية يجري تنفيذها بمعرفة الأحياء الواقع في نطاقها سناتر الدروس الخصوصية لتشميعها بالشمع الأحمر، حيث يترأس الحملات مديرو عموم الإدارات وممثلين من أقسام الاتصال السياسي والأمن والمعلومات والاتصالات والشؤون القانونية في كل إدارة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الحملات بناء على القرار رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الوارد من محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في هذا الشأن.

وأشار إلى أن السواد الأعظم من السناتر تتستر في عملها تحت مسميات أخرى بغرض التمويه، مثل مراكز تقدم خدمات لفئات معينة من المواطنين مثل ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأمراض المزمنة مثلاً، والبعض الآخر تحت مسمى جمعيات خيرية في حين أنه لا علاقة لها بما تضعه ستارة خلفية لعملها للهروب من الرقابة التعليمية في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة، إن إدارة المنتزة تأتي في صدارة الإدارات التعليمية، حيث تضم عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية، تليها إدارة غرب ثم شرق ووسط فيما جاءت أقل الإدارة التعليمية العامرية، مشيرًا إلى أن عقوبة فك الشمع تصل إلى السجن و10 آلاف جنيه غرامة.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهة الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية.

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)

"تعليم الإسكندرية": غلق 200 سنتر تعليمي تتستر تحت مسميات "خدمة معاقين وجمعيات خيرية" (صور)