شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: زواج التجربة غير موجود في الإسلام ولا في الجاهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إن «زواج التجربة» غير موجود من الأساس في الإسلام، ولا حتى في العصر الجاهلي، مؤكدًا أنه زواج مُحرم شرعًا.

وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الأصل الأصيل في الزواج هو «الأبدية»، مُشيرًا إلى أن وقوع الطلاق هو عارض ولا يجوز شرعًا تحديد مدة مُعينة للزواج.

ولفت الداعية الإسلامية، إلى أن شروط زواج التجربة كلها باطلة، إلا أن الزواج يكون صحيح شرعًا، كما أنه لا يجوز تحديد مدة للزواج ثم يتم الطلاق، وذلك لأن الأصل في الزواج هو «الأبدية».

وجدير بالذكر أن المحامي أحمد مهران، كان قد أطلق مُبادرة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لـ«زواج التجربة»، والتي تهدف إلى تحديد مدة مُعينة للزواج لا يجوز فيها الطلاق، وذلك لمنح الزوجين وقتًا للنظر فيما إذا كان زواجهما سوف ينجح أو لا، مُشيرًا إلى أنه قام بتحرير 220 عقد زواج تجربة.

وتسببت هذه المبادرة في حالة انقسام كبيرة بين جمهور التواصل الاجتماعي، إلى أن تدخل الأزهر، وأيضًا دار الإفتاء المصرية، وحسما الأمر، مؤكدين أن ما يُسمى بـ«زواج التجربة» حرام شرعًا، لأنه زواجًا باطلًا.