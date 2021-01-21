شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بطريق سجن برج العرب دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي مفاجئ بطريق الغربانيات وسجن برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة برج العرب، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بمدخل الوحدة المحلية لقرية الغربانيات وسجن برج العرب، وانتقل مسؤولي المدينة إلى موقع البلاغ.

ومن جانبه، قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الهبوط تسبب في انهيار أجزاء من الطريق دون أي خسائر أو تأثير على حركة المرور.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب، في تصريح له، اليوم الخميس، أنه تم البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الطريق إلى طبيعته، لضمان إستمرار حركة المرور.

بالصور- هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب.. وتحرك عاجل من المسئولين

بالصور- هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب.. وتحرك عاجل من المسئولين

بالصور- هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب.. وتحرك عاجل من المسئولين

بالصور- هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب.. وتحرك عاجل من المسئولين

بالصور- هبوط أرضى بطريق سجن برج العرب.. وتحرك عاجل من المسئولين