شكرا لقرائتكم خبر عن درجه الحراره اليوم وغدا .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ درجه الحراره اليوم وغدا بمختلف محافظات الجمهورية، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم الخميس عودة الشبورة وانتهاء فرص الأمطار، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .



درجه الحرارة اليوم

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وفيما يلى بيان بدرجه الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجه الحراره اليوم فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17 درجه الحراره اليوم فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 16 درجه الحراره اليوم فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17 درجه الحراره اليوم فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18 درجه الحراره اليوم فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى العريش الصغرى 09 والعظمى 17 درجه الحراره اليوم فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17 درجه الحراره اليوم فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى نخل الصغرى 04 والعظمى 15 درجه الحراره اليوم فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى طابا الصغرى 12 والعظمى 17 درجه الحراره اليوم فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 12 درجه الحراره اليوم فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21 درجه الحراره اليوم فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19 درجه الحراره اليوم فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى قنا الصغرى 09 والعظمى 21 درجه الحراره اليوم فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22 درجه الحراره اليوم فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 22 درجه الحراره اليوم فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 21 درجه الحراره اليوم فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20 درجه الحراره اليوم فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24 درجه الحراره اليوم فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24 درجه الحراره اليوم فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23 درجه الحراره اليوم فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23



درجات الحرارة