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شكرا لقرائتكم خبر عن درجه الحراره اليوم وغدا .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
درجه الحراره اليوم وغدا .. طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة
كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .
درجه الحرارة اليوم
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد
وفيما يلى بيان بدرجه الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :
درجه الحراره اليوم فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
درجه الحراره اليوم فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 16
درجه الحراره اليوم فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17
درجه الحراره اليوم فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره اليوم فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى العريش الصغرى 09 والعظمى 17
درجه الحراره اليوم فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17
درجه الحراره اليوم فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى نخل الصغرى 04 والعظمى 15
درجه الحراره اليوم فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى طابا الصغرى 12 والعظمى 17
درجه الحراره اليوم فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 12
درجه الحراره اليوم فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21
درجه الحراره اليوم فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19
درجه الحراره اليوم فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى قنا الصغرى 09 والعظمى 21
درجه الحراره اليوم فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22
درجه الحراره اليوم فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 22
درجه الحراره اليوم فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 21
درجه الحراره اليوم فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20
درجه الحراره اليوم فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24
درجه الحراره اليوم فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
درجه الحراره اليوم فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23
درجه الحراره اليوم فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجة الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر:
درجه الحراره غدا فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19
درجه الحراره غدا فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
درجه الحراره غدا فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى الاسماعيلية الصغرى 10 العظمى 19
درجه الحراره غدا فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19
درجه الحراره غدا فى "العريش" شمال سيناء الصغرى 09 والعظمى 17
درجه الحراره غدا فى الفيوم الصغرى 05 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 19
درجه الحراره غدا فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21
درجه الحراره غدا فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22
درجه الحراره غدا فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23
درجه الحراره غدا فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 25
درجه الحراره غدا فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20
درجه الحراره غدا فى الغردقة بجنوب سيناء الصغرى 12 والعظمى 20
درجه الحراره غدا فى شرم الشيخ بجنوب سيناء الصغرى 12 والعظمى 21
درجه الحراره غدا فى دمنهور بالبحيرة الصغرى 11 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى الزقازيق بالشرقية الصغرى 09 والعظمى 19
درجه الحراره غدا فى المنصورة بالدقهلية الصغرى 10 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى طنطا بالغربية الصغرى 09 والعظمى 18
درجه الحراره غدا فى شبين الكوم بالمنوفية الصغرى 09 والعظمى 19
درجه الحراره غدا فى بلطيم بكفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 18