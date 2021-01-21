شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الأجواء وتكون الشبورة وانخفاض بالدرجات الصغرى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير لعودة الأجواء المستقرة مرة أخرى وتكون الشبورة المائية صباحا .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تظهر علي شمال البلاد خلال الأيام القادمة بسبب تكون مرتفع جوي يعمل علي انخفاض درجات الحرارة الصغري واستقرار في حالة الطقس.

و يشهد اليوم الخميس عودة الشبورة وانتهاء فرص الأمطار ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.