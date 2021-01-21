شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخصص خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى الجمهور والأعطال على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت شركة المترو خطا ساخنا برقم 16048 أو 25748354 02 أو عبر الايميل [email protected] لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية، وتقديم أو بلاغات عن مستوى الخدمة.

وأكدت شركة المترو، أن الخطوط الساخنة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، حيث يتم توجيه أى شكوى إلى الإدارة المختصة لسرعة التعامل معها، وذلك بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموجود لها مكاتب فى مكاتب خطوط المترو تتلقى شكاوى المواطنين هى الأخرى.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.

تواصل شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.