شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب لمناقشة التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم، الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، حيث أطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات ، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها ، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي ختام اللقاء أهداه وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية ، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين ، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة.