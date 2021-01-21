شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية التجارة الداخلية: تأدية 250 ألف معاملة بمكاتب السجل التجارى شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،ان مكتب السجل التجارى بمنطقة شمال القاهرة يعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا ويضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء ،كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى وأن متوسط عدد المعاملات داخل المكتب تتراوح من200 الى 220 معاملة يوميا ، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجارى ، كما أن اجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف إلى 250 ألف معاملة شهريا.

وأكد "عشماوى" تفعيل أيضا 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا وهم خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومسخرج رسمى " ، فى إطار تيسير الحصول على الخدمات ،كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجارىً 2021 ،تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة ،برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى