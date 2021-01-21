شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق أولي ورش عمل التحول الرقمي " بكره ديجيتال " بالتعاون مع وزارة الإتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق أولى ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة "بُكرة ديجيتال" لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية في إطار تعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة.

انطلقت اليوم فعاليات ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة "بُكرة ديجيتال"، بمشاركة كُلاً من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والسيد اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وتأتى هذه الورش التدريبية كخطوة أولى لتنفيذ مبادرة "بُكرة ديجيتال" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية فى منتصف ديسمبر 2020 بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية، وسيتم تنفيذ المبادرة بكافة المحافظات تباعاً.