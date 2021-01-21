شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بحيرة عين الصيرة بالقاهرة وكيف تحولت لمزار سياحى بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة عين الصيرة بمصر القديمة بالقاهرة، تحولا كبيرا انعكس على الشكل الجمالى، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، حيث يشهد محيط متحف الحضارات أعمال تطوير حولت المنطقة 180 درجة من النقيض للنقيض، ما جعلها من أفضل المناطق السياحية، حيث تم تطوير بحيرة عين الصيرة، ومحيطها وإنشاء عدد من المطاعم والكافيهات وإنشاء مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، ومن المقرر افتتاحها قريبا، بالإضافة إلى أمال التطوير الجارية بمحيط سور مجرى العيون.

ورصد الخليج 365، آخر ما تم تطويره بمحيط متحف الحضارات بمصر القديمة بالقاهرة، والذى تحول من النقيض للنقيض بعدما تم إعادة تشكيل بحيرة عين الحياة، وزراعة محيطها بالكامل، حيث تم الانتهاء من 90% تقريبا من المشروع، حيث ظهر محيط البحيرة بشكل جمالى رائع يعكس مدى اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية والاستفادة من الإمكانيات والمزايا الجغرافية بالعاصمة، والسعى نحو عودة المكانة التاريخية والحضارية لمحافظة القاهرة.

وأكد المهندس مدحت السيد، ممثل استشارى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أنه تم الاقتراب من افتتاح المشروع خاصة بعد الانتهاء من 90% تقريبا من المشروع، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 4 مطاعم بمحيط البحيرة، وكذلك عدد من الكافيهات لتخدم الجمهور المتردد عليها، وتم استكمال المشايات والجزر التى تم تشكيلها بمحيط البحيرة، بالإضافة إلى استحداث جزيرة فى منتصف الجزيرة بعد إعادة تشكيلها وتدبيشها، وتم زراعتها بالنخيل، والانتهاء من استكمال المسطحات الخضراء.

وأضاف استشارى المشروع، لـ"الخليج 365"، أن مساحة المشروع الإجمالية 265 ألف متر2؛ ما يقارب 63 فداناً، وأن المشروع الجارى تنفيذه يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحاً مفتوحا، إلى جانب المتحف القومى للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، ومن المقرر إنشاء فنادق بالمنطقة، فى المراحل القادمة.