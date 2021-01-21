شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وارتفاع الخيار لـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 5 جنيه.- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيه للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 7والفلفل الألوان 18.5 والليمون 16 جنيه.
التفاح السكرى 24 جنيها- كانتلوب " أناناس" بـ 6
- الموز البلدى 11 جنيه.- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 24 جنيها.- الباذنجان الأبيض 5 جنيه
البسلة 7 حنيهات