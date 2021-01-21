شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة باريس بالقاهرة تتلقى 300 ألف يورو دعما لـ7 مدارس فرنسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلمت وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج سفارة فرنسا في القاهرة بأنها خصصت مبلغ يزيد عن 000 300 يورو لصالح سبعة مدارس في مصر: الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا والبير كامو وفولتير والكولاج دي لاسال وكوليج دو لا سانت فامي (العائلة المقدسة)، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية في الخارج، والتى أطلقتها السلطات الفرنسية فى ربيع 2020 من أجل مرافقة شبكة تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج في مواجهة الأزمة الصحية.

ويأتي هذا الدعم المالي بعد مبلغ 871 82 يورو تم تخصيصها في 2020 لصالح منشآت تعليمية في مصر في إطار المرحلة الأولى للخطة العاجلة التي استهدفت "مساعدة الأسر الأجنبية ذات الأوضاع الصعبة".

وفي الإجمالي، خصصت الوكالة تعليم اللغة الفرنسية ما يقرب من 000 400 يورو من المساعدات للمنشآت التعليمية في مصر من أجل تمكينها من مقاومة أثار الأزمة الصحية.

في هذه المرحلة الثانية للخطة العاجلة التي تهدف إلى دعم منشآت تعليم اللغة الفرنسية في الخارج، قامت السفارة الفرنسية بمرافقة المدارس في طلباتها التي كانت تدور حول أربعة أهداف رئيسية: تدعيم القدرات الرقمية بالمدارس، تعزيز تطبيق البروتوكولات الصحية، مرافقة الطلاب ذوي الأوضاع الصعبة ومساندة تدريب المعلمين لعمليات التعليم عن بعد.

وفي هذا السياق، أعلن سفير فرنسا: "إنها لفتة قوية من وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج تسمح بإظهار الحشد الكامل للسلطات الفرنسية لصالح تنمية اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي في مصر".