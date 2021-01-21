شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن التشغيل التجريبى لمحطة الرفع والمعالجة للصرف الصحى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة للمطالبات التى تلقاها من المواطنين ومن خلال المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لمدينة العياط.

وأطلق المحافظ إشارة البدء التجريبى لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحى بالعياط، والمحطة التى تعمل بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مربع يوميا والتى ستساهم فى حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة العياط، التى سوف يعقبها وصول خدمة الصرف الصحى إلى عدد كبير من القرى بمركز العياط خلال الشهور القادمة

وحرص المحافظ علي تفقد مراحل العمل المختلفة داخل المحطة بداية من إستقبال مياه الصرف حتي مرحلة الترسيب، مشدداً على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الإنتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت

وشدد المحافظ على ضرورة الإستفادة من المياه التي تتم معالجتها حتي لا تذهب سُدي ويتم إهدارها للإستفادة منها في الزراعات التي لا تؤكل؛ وهو ما يعد إستثمارا متميزاً لمياه الصرف الصحي

وطلب محافظ الجيزة من إبراهيم الشهابي المحافظ لشئون المراكز والمدن بالمتابعة الدائمة حتي الإنتهاء من تقديم كافة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين بقري ومركز العياط، مشددا على أهمية وقيمة مشروع الصرف الصحي للمواطن.