شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير "الصحفيين": لا يجب ربط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بعيدا عن إجراء الانتخابات المقررة فى مارس المقبل، وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات.

وأضاف شبانة فى بيان له، أن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامين، ولا يجب ربط ذلك بالانتخابات، مشيرًا إلى أن النقيب متحمس لذلك وأنه فى ظل الظروف الحالية لابد أيضا من الحديث عن صالح الصحفيين .

وأشار محمد شبانة إلى أن أعضاء المجلس الحالى بنقابة الصحفيين والنقيب حريصون أكثر من أى أحد على إجراء الانتخابات، وأنه لم يصدر من أى عضو بالمجلس ما يشير برغبته فى الاستمرار، خاصة وأن نصف المجلس مستمر لعامين قادمين بحكم القانون، وليس لديهم انتخابات وأنه شخصيا من هؤلاء.

ولفت محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إلى أن الجدل المثار حاليًا حول إجراء الانتخابات، هو جدل صحى حيث تنقسم الأراء داخل الجمعية العمومية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات فى ظل الظروف التى فرضت نفسها وتفشى وباء كورونا، معتبرا أن اتخاذ مثل هذه القرارت الحيوية والمرتبطة بصحة وحياة الصحفيين لابد وأن تكون مدروسة فالمسئولية ضخمة للغاية، ولذلك يستعين مجلس النقابة بمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وكذلك وزارة الصحة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للحصول على كل الفتاوى القانونية والصحية قبل اتخاذ أى خطوة .

وذكر محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن المجلس يعلن للجمعية العمومية بكل شفافية كل خطواته فى هذا الشأن وأن المجلس سيعقد اجتماعا خلال أيام قليلة للإعلان عن الخطوة القادمة.