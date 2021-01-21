شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم بارد نهارًا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء الطقس، أن يسود اليوم طقسا باردا نهارًا على المناطق الشمالية امتدادًا إلى شمال الصعيد، ومائل للبرودة إلى لطيف بوسط وجنوب الصعيد خلال النهار، ويكون شديد البرودة ليلًا، قارس البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية مع فرصة لتشكل الصقيع على المزروعات بمناطق من الدلتا، شمال ووسط الصعيد بالإضافة إلى وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية تزداد كمياتها أحيانًا، وتكون الأجواء مشمسة بباقي الأنحاء يتخللها ظهور للسحب المرتفعة.

وعن حركة الرياح فهى نشطة إلى قوية على البحر الأحمر والخليجين، كما تنشط على مناطق جنوب البلاد مع إثارة للرمال أحيانًا، وتكون معتدلة بباقي الأنحاء يصحبها هبات نشطة أحيانًا ببعض المناطق.

أما حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب، والبحر الأحمر مضطرب.