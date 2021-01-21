شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن استمرار صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ، استمرار صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة بجانب صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

‎على جانب آخر تستمر وزارة التضامن فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لما يقرب من مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه، كما يتم الصرف لمستفيدى تكافل، الذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

‎وشكلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

‎ووقعت وزارتى التضامن الاجتماعى ،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة" وتهدف الاتفاقية إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.