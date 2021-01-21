شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجه الحراره اليوم بكافة الأنحاء والصغرى صفر فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وغدا، حيث تشهد درجه الحراره اليوم انخفاضا ملحوظا خاصة درجه الحراره الصغرى.

درجه الحراره اليوم صفر فى سانت كاترين

وتسجل سانت كاترين وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أقل درجات حرارة عن باقى محافظات ومدن الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى فى سانت كاترين صفر درجة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.