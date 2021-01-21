شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع لمياه الصرف بالعياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمطالبات التي تلقاها من المواطنين ومن خلال المتابعة المستمره بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة العياط

وأطلق إشارة البدء التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسيه لمياه الصرف الصحي بالعياط

وتعمل المحطة بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مربع يوميا وستساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة العياط..والتي سوف يعقبها وصول خدمة الصرف الصحي إلى عدد كبير من القري بمركز العياط خلال الشهور القادمة

وحرص على تفقد مراحل العمل المختلفة داخل المحطة بداية من إستقبال مياه الصرف حتي مرحلة الترسيب

مشدداً على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الإنتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت

و شدد على ضرورة الإستفادة من المياه التي تتم معالجتها حتي لا تذهب سُدي ويتم إهدارها للإستفادة منها في الزراعات التي لا تؤكل، وهو ما يعد إستثمارا متميزاً لمياه الصرف الصحي

وطالب إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشئون المراكز والمدن بالمتابعة الدائمة حتي الإنتهاء من تقديم كافة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين بقري ومركز العياط