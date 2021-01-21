شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والقنوات الناقلة.. ونتائج المونديال أمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم لعب 7 مباريات على 4 ملاعب ضمن بطولة مونديال اليد 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، وتم لعب 8 مباريات أمس فازت فيها 7 منتخبات هي منتخبات مصر وتشيلي وفرنسا والنرويج وسلوفنيا والنمسا وفرنسا بينما تعادل منتخبا السويد وبيلا روسيا.
- اليابان × الأرجنتين - 4:30 مساءًا
- الأوروجواي × بولندا - 4:30 مساءًا
- انجولا × الكونغو – 7 مساءًا
- المجر × البرازيل - 7 مساءًا
- كرواتيا × البحرين - 7 مساءًا
- الدنمارك × قطر- 9:30 مساءًا
- اسبانيا × المانيا - 9:30 مساءًا
- مصر 28 – روسيا 23
- تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33
- فرنسا 29 – الجزائر 26
- النرويج 29 – البرتغال 28
- سلوفينيا 31 – مقدونيا 21
- السويد 26 – بيلا روسيا 26
- النمسا 36 – المغرب 22
- سويسرا 20 – ايسلندا 18
قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3
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الوضع في مصر
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اصابات
158,963
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تعافي
124,605
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وفيات
8,747