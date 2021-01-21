جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والقنوات الناقلة.. ونتائج المونديال أمس

يشهد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم لعب 7 مباريات على 4 ملاعب ضمن بطولة مونديال اليد 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، وتم لعب 8 مباريات أمس فازت فيها 7 منتخبات هي منتخبات مصر وتشيلي وفرنسا والنرويج وسلوفنيا والنمسا وفرنسا بينما تعادل منتخبا السويد وبيلا روسيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012