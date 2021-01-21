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جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والقنوات الناقلة.. ونتائج المونديال أمس

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والقنوات الناقلة.. ونتائج المونديال أمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم لعب 7 مباريات على 4 ملاعب ضمن بطولة مونديال اليد 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، وتم لعب 8 مباريات أمس فازت فيها 7 منتخبات هي منتخبات مصر وتشيلي وفرنسا والنرويج وسلوفنيا والنمسا وفرنسا بينما تعادل منتخبا السويد وبيلا روسيا.

  1. اليابان × الأرجنتين - 4:30 مساءًا
  2. الأوروجواي × بولندا - 4:30 مساءًا
  3. انجولا × الكونغو – 7 مساءًا
  4. المجر × البرازيل - 7 مساءًا
  5. كرواتيا × البحرين - 7 مساءًا
  6. الدنمارك × قطر- 9:30 مساءًا
  7. اسبانيا × المانيا - 9:30 مساءًا
  1. مصر 28 – روسيا 23
  2. تشيلي 44 – كوريا الجنوبية 33
  3. فرنسا 29 – الجزائر 26
  4. النرويج 29 – البرتغال 28
  5. سلوفينيا 31 – مقدونيا 21
  6. السويد 26 – بيلا روسيا 26
  7. النمسا 36 – المغرب 22
  8. سويسرا 20 – ايسلندا 18

قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    158,963

  • تعافي

    124,605

  • وفيات

    8,747

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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